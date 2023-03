PNVF pinalakas national men’s volleyball team

PINAPUWERSA ng Philippine National Volleyball Federation ang Cambodia 32nd Southeast Asian Games-bound national men’s volleyball team sa pagdagdag ng tatlong higanteng Fil-Am at pasok ng coach na misyong makabalik sa podium finish.

Isiniwalat ni PNVF president Ramon ‘Tats’ Suzara na sinahog sa PH 6 sina at 6’6” middle blocker Cyrus De Guzman ng New York, at 6-foot-6 opposite spiker Steven Rotter at 6’3” wing spiker Michael Raymund Vicente ng kapwa California samantalang magmamando sa koponan si Sergio Veloso ng Brazil katuwang si interim coach Arthur ‘Odjie’ Mamon.

Ang tatlong player ay ni-recruit ni Cris Gopez ng Fil-Am Nation Select.

“I happy and the first time I’ve been in the Philippines and I’m excited for this opportunity. I work in the volleyball as a coach for 30 years,” aniya sa press conference sa Golden Bay Fresh Seafoods Restaurant sa Pasay nitong Sabado.

Sa nasabing okasyon na dinaluhan din nina national team members Jayvee Sumagaysay ng men’s team at Mylene Paat ng women’s team, nagtambal ang PNVF at Foton Motor Philippines sa pangunguna ni General Manager Levy Santos.

Nagkaloob ang kompanya ng isang bagong van sa pederayon na magagamit ng national team at ng mga kagamitan ng PNVF sa bawat paligsahan nito. (Abante Sports)