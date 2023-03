PhilHealth sagot gamot laban sa kagat ng hayop

Sa pagdiriwang ng Rabies Awareness Month ng bansa ngayong Marso, pinaalalahanan ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) ang publiko na magpabakuna ng mga alagang hayop at humingi ng agarang medikal na atensyon para sa mga kagat ng hayop upang maiwasan ang impeksyon sa rabies at maiwasan ang mga pinsala at pagkamatay na may kaugnayan sa rabies.

“Addressing rabies begins with prevention, and this can be done by ensuring that pets like dogs are properly vaccinated against rabies,” ayon kay PhilHealth acting president at chief executive officer Emmanuel R. Ledesma, Jr.

Ipinunto ni Ledesma na ang publiko ay hindi dapat mag-alinlangan na magpagamot pagkatapos makagat ng mga hayop, dahil ang paggamot sa kagat ng hayop ay sakop ng PhilHealth, kaya’t ang pamilya ng mga biktima ay hindi dapat mag-alala sa mga gastos sa medikal.

“It is very important that rabies is either ruled out or detected early. A majority of rabies-related deaths occur when bite victims do not get diagnosed immediately and are not given the appropriate post-bite treatment,” giit ni Ledesma.

“Close to 300 Filipinos died from rabies in 2022, and all of these deaths could have been prevented with the right care. Kung makagat kayo ng aso o anumang hayop, magpatingin agad sa ospital at wag nyo isipin ang babayarin––nandito ang PhilHealth para sa inyo,” dagdag pa ni Ledesma.

Sinabi ng PhilHealth chief na mula noong 2012 ay nag-aalok ang PhilHealth ng Animal Bite Treatment Package (ABTP) na magbabayad sa gastos ng post-exposure prophylaxis (PEP) na paggamot sa lahat ng Pilipino.

Ang ABTP ay nagkakahalaga ng P3,000 at sumasakop sa gastos ng pagbibigay ng PEP service tulad ng mga bakuna, immunoglobulin, antibiotic, at mga supply. Pangunahing sinasaklaw nito ang mga kagat ng aso, ngunit maaaring masakop ang mga taong nakagat ng ibang mga hayop. Kabilang dito ang mga alagang hayop tulad ng pusa at alagang hayop tulad ng baka, baboy, kabayo, at kambing. Ang mga kagat ng ligaw na hayop tulad ng paniki at unggoy ay sakop din ng ABTP.

Ang rabies ay isang impeksyon sa tao na nangyayari pagkatapos ng transdermal bite o gasgas ng isang nahawaang hayop, tulad ng mga aso at pusa. Maaari itong maipasa kapag ang nakakahawang materyal, kadalasang laway, ay direktang nadikit sa mga sariwang sugat sa balat ng biktima.