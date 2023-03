Pagsugpo sa tuberculosis naapektuhan ng COVID

Nasa 470,000 Pinoy ang nagkaroon ng tuberculosis noong 2022.

Ayon kay Dr. Ronald Allan Fabella, TB advisor ng Department of Health (DOH) disease prevention and control bureau, nakaapekto umano sa TB detection and treatment program ng gobyerno ang COVID 19 pandemic kaya tumaas ang kaso ng tuberculosis sa bansa.

“Nakapagtala tayo ng around 470,000 na nagsimula ng gamutan,” he said in a virtual town hall forum.

Pero sa estimate ng WHO (World Health Organization), kulang pa ‘yun dun sa talagang dapat nating nakikita. Tinatantiya nila merong 700,000 Filipinos ‘yung may TB every year,” ayon kay Fabella.

Hindi umano matagumpay ang programa ng gobyerno laban sa tuberculosis kung bumababa lamang ang kaso nito.

“Sa TB control kasi, ang importante matigil ang transmission. Para matigil ang transmission, kailangan ma-detect sila at magamot sila,” ayon pa kay Fabella.

“The more nade-detect natin at naggamot, the more mabilis ang pagkawala ng sakit na ito,” dagdag pa ni Fabella.

Base sa ulat mula sa WHO , nakapagtala ang Pilipinas ng 741,000 kaso ng TB kung saan may 60,000 ,ang nasawi noong 2021.

Nalaman na ang TB ay sanhi ng bacteria (Mycobacterium tuberculosis) na kalimitan ay nakakaapekto sa baga at naililipat sa kapwa tao sa pamamagitan ng hangin.

Pangkaraniwan umanong sintomas ng TB ay ang pag-ubo na may kasamang sputum at dugo,pananakit ng dibdib,panghihina,pagbaba ng timbang,lagnat at pinapawisan sa gabi.

Nilinaw naman ni Fabella na ang TB ay nagagamot na sakit Hanggang sa loob ng apat hanggang 6 na buwan sa pamamagitan ng pag-inom ng antimicrobial drugs.

Ang World TB day ay inoobserbahan tuwing sasapit ng Marso 24 ng taon.(Juliet de Loza-Cudia)