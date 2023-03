Mga covered court sa 4 na iskul pinasinayaan

Magkakasunod na pinasinayaan ni Ma­yor John Rey Tiangco ang apat na multi-purpose-covered court na itinayo sa mga pampublikong paaralan sa Navotas City.

Isinagawa ang pagpapasinaya sa mga bagong tayong covered court sa San Roque Elementary School, Bangkulasi Elementary School, Tangos National High School at Dagat-Dagatan Elementary School nitong Biyernes.

“By providing these facilities, we want to encourage our students to engage in various sports and exercise, as well as promote an active and healthy lifestyle. Learning does not only happen inside the confines of a classroom. We aim for a holistic approach when it comes to the education of Navoteño youth,” dagdag pa ng alkalde.

Naisakatuparan ani­ya ang mga proyekto para sa mga batang Navoteño sa tulong ng kanyang kapatid na si Lone District Representative Toby Tiangco na nag-pondo sa pagpapatayo ng mga multi-purpose covered court mula 2019 hanggang 2022.

Napapanahon ani­ya ang pagtatayo ng nasabing proyekto lalo pa’t malapit na ang graduation day kasabay ng face-to-face na klase sa mga paaralan. (Orly ­Barcala)