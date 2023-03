Marawi may 2 barangay na

May dalawang bagong barangay na ang Marawi City na kabisera ng Lanao del Sur bilang resulta ng isinagawang plebisito rito nitong Sabado.

Ito ang Barangay Boganga II at Datu Dalidigan na nilikha limang taon matapos ang pagpapalaya sa Marawi mula sa limang buwang pagkubkob ng mga tero­ristang Maute-ISIS mula noong Mayo ng 2017 hanggang Oktubre.

Ayon sa Commission on Elections (Comelec), nasa kabuuang 948 sa 950 canvassed plebiscite returns ang bumoto ng ‘yes’ para sa pagtatayo ng Barangay Boganga II mula sa Barangay Boganga. Dalawang botante ang bumoto ng “hindi”.

Samantala, 473 sa 476 botante ang pumabor sa botong ‘yes’ habang tatlo ang nag-hindi sa pag­likha ng Barangay Datu Dalidigan mula sa Barangay Sagonsongan.

Sinabi ni Comelec chairman Goerge Garcia na 98.5% ang voter turnout sa Sagonsongan habang 95.7% sa Boganga.

Kapwa ikinasiya rin ng Comelec at National Citizens’ Movement for Free Elections (NAMFREL) na naging maayos at payapa ang pang­kalahatan pagdaraos ng plebisito sa lalawigan. (Mina ­Navarro)