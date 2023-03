Mag-react ka Jak: Barbie nagselos sa mga ‘babae’ ni David

Grabe na talaga ang kasikatan ni David Licauco, ha! Pati ang mga taga-Davao, nasungkit na ng kanyang mala-Korean na look.

Makikita nga ang video ng Sparkle GMA Artist Center na nagpi-perform si David sa isang mall sa Davao, at grabe ang sangkatutak na mga tao, na halos buong floor ay nanonood sa kanya.

Maririnig ang malalakas na tilian, at siyempre ang nagkikislapan na mga kamera.

“I love you all!” sabi ni David sa mga taga-Davao.

Pero, aliw nga ang mensahe naman ng ka-love team niyang si Barbie Forteza, na tila nagselos sa mga dilag ng Davao, ha!

“Ang dami mo namang love!” sabi ni Barbie sa video na ‘yon.

Pero hirit ng mga faney, si Barbie nga raw ang may ibang love, ha! Na siyempre ay si Jak Robertro ang tinutukoy, samantalang si David ay single nga raw.

Anyway, magkasama sina Barbie at David sa ‘Lady and Luke’ episode ng ‘Daig Kayo ng Lola Ko’ kung saan ay super kilig na naman ang mga faney sa harutan nila.

Well…

***

Jex ng ‘TnT’ wagi sa Albion Grand Prix

Super thankful ang former ‘Tawag ng Tanghalan’ contestant na si Jex de Castro sa suporta at pagkilala ng ‘It’s Showtime’, sa pagwawagi niya sa Albion Grand Prix 2023.

“I’m just really grateful na may mga taong tulad niyo na even though ang tagal na ‘Tawag ng Tanghalan’… kayo never kayong nag-fail to remind me that I can do it. I hope this will open more opportunities for me and I promise I will inspire you through my singing,” sabi niya.

Masaya si Jex na natupad ang isa sa mga pangarap niya.

“Sobrang dream come true ito, at napakasarap sa pakiramdam na I’m not representing myself but I’m representing my country as well,” sabi pa niya.

Sa pagbabalik niya sa ‘Tawag ng Tanghalan’ stage ay kinanta nga niya ang winning piece niya na ‘Bohemian Rhapsody’.