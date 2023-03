Joel Pimental mautak sa Cebu woodpushing

NAGKAMPEON si International Master Joel Pimental sa katatapos na !st Seven Accuracy Open na nilaro sa Ceby City noong Biyernes ng gabi.

Kinalos niya si Jethro Esplanada sa eighth at last round upang ilista ang perfect eight points para sikwtin ang titulo.

Ipinatupad sa event na may eight rounds Swiss system na may 15 minutes plus 5 seconds increment.

Pumangalawa si Diego Caparino samantalang tumersero si Venancio Loyola. Parehong silang naglista ng tigpitong puntos, pero mas umangat ang katayuan ng una sa huli pagkaraang pairalin ang tiebreak. (Elech Dawa)