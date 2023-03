Jaren Jackson, Grizzlies tinagpas ang Warriors

SA pangunguna ng 31 points, 4 blocks ni Jaren Jackson, kumalas sa fourth quarter ang Memphis para ibaon ang dayong Golden State 133-119 sa NBA game Sabado ng gabi sa FedEx Forum.

Nag-ambag si Desmond Bane ng 26 points, may 18 si Dillon Brooks na 7 of 10 sa field at 4 for 4 sa 3s. Namigay ng career high-tying 14 assists si Tyus Jones.

Inalat ang Splash Brothers ng Warriors (36-36), naka-16 points si Stephen Curry pero 5 of 15 lang sa floor at 6 of 17 si Klay Thompson tungo sa 14. Giniyahan ng 24 markers ni Jonathan Kuminga ang defending champions, may 21 si Jordan Poole.

Iwan ng 14 sa third ang Golden State pero sa 16 of 19 free throw shooting ay naidikit 104-100 papasok ng final period.

Huling inilapit ng Warriors sa 108-106 sa bukana ng fourth pero nagkasa ng 21-3 tear ang Grizzlies (43-27) para muling lumayo.

Natapos sa laro ang eight-game suspension ni Memphis star Ja Morant, pero posibleng sa Miyerkoles pa makabalik. (Vladi Eduarte)