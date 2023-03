Iza, Nadine sa pang-aagaw kay ‘James’ nambulabog!

Sa gitna ng trending love triangle umano sa pagitan nina Nadine Lustre, James Reid at Issa Pressman, inungkat ng mga netizen ang pagbibiro noon ni Iza Calzado sa una.

Nangyari ito sa online show ni Tim Yap noon pang 2020.

Sa naturang show, bigla na lamang nagbiro si Iza kay Nadine.

“Bago tayo magseryoso ha, may gusto lang akong i-address dito,” ani Iza. “Klaro ko lang, ha! Let’s just get the elephant in the room like just out of the way.

“Nadine, I’m sorry. I’m sorry for stealing James,” dagdag pa ni Iza, na sinundan niya ng “Char!”

Tawang-tawa naman si Nadine at sinabing, “Wrong ‘Issa’! Wrong ‘Issa’!”

Kung matatandaan, usap-usapan sina James at Issa matapos nilang mag-post ng litrato na magka-holding hands nang manood ng concert ni Harry Styles.

Bibilib ka naman sa netizen na talagang nag-effort hagilapin ang old video na ‘yon na talaga namang nambulabog sa social media, huh! (Issa Santiago)