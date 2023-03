Ira Alido pasabog ng 64, hari ng ICTSI NegOc golf

DEHINS malubos maisip ni Ira Alido na magagaya ang isa sa pambihirang pagbalikwas para manalo ng dyowang si Chanelle Avaricio sa women’s division ng ICTSI Negros Occidental Golf Classic presented by MORE Power, bumangon sa limang palong pagkalubog upang masingitan sina Antonio ‘Tony’ Lascuña Jr. at Rupert Zaragosa ng isang palo sa mainit na pinaglabanang titulo nitong Sabado sa Bacolod.

Naging dikdikan ang rambol sa kampeonato makaraan ang 54 na butas sa mahirap na Marapara layout at naghabol si Alido mula sa pagtabla sa pang-10 para maging lima ang magkakasalo sa tuktok kasama si Zaragoza sa kalagitnaan ng final round. Naging isa pinakamahigpit na labanan sa kasaysayan ng unang yugto sa taong ito ng Philippine Golf Tour, nasa pang-11 edisyon na ngayon.

Pero sa nakakakabang duwelo sa dulo, ang pinakabata sa mga kontender ang nagdeliber, sinalpak ang puno ng presyur na 15-talampakang birdie sa huling butas upang maka-64 una ng apat na flight sa championship group.

Pinanood niya pagkaraan ang subok nang si Lascuña, na kailangan ng birdie para makapuwersa ng playoff, pero sumablay sa tirada sa par-5 na pang-18 butas mula sa 25-talampakan.

Walang sudden-death pero sa haba ng oras na paghihintay ang ang 22-anyos na si Alido ang tinanghal na hari sa apat na araw na torneong itinaguyod ng International Container Terminal Services, Inc. at inorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc.

“It was harder and tougher to wait than go to a playoff,” pagbibiro Alido, na may 279 total kabilang ang mga round pang 69, 72 at 74 at hablutin ang premyong P405K.

Tumabla si Lascuña kay Alido sa likuran pagkaraang isa-isang malagas ang iba pang mga umaasinta sa karangalan. Tumapos siyang may 70 na nagpatabla sa kanila sa segunda ng galing sa panlima bago mag-fourth round na si Zaragoza na may 68 para sa parehong 280 at maghati sa pinagsamang pangalawa-pangatlong gantimpalang P418,500. (Ramil Cruz)