Google ibinida ang adobo

Itinampok ng Google ang sikat na putaheng Pinoy na adobo. Makikita ang dalawang bata na tila takam na takam at inaamoy ang nasabing putahe.

Ang adobo ang kauna-unahang pagkaing Pinoy na itinampok ng Google.

“Adobo is an important part of the story of Filipinos. It is an evolving, well-loved comfort food or way of cooking that crosses all economic boundaries. For adobo to be featured as a Google Doodle – the first Filipino dish at that – is a Pinoy Pride moment,” ayon kay Mervin Wenke, Head of Communications and Public Affairs ng Google Philippines.

Bagama’t walang opisyal na national dish ang Pilipinas, isa ang adobo sa pinakapaboritong ulam ng mga Pinoy. (CS)