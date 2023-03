Estudyante ‘pinainit’ railing ng school, aliw sa Tiktok

Napuno ng mga nakakatawang reaksyon ang Tiktok video na inupload ni @hannacrystaltol32 sa kaniyang account dahil sa ‘mainit’ na balcony railings ng kanilang school na kagagawan ng pagsasayaw ng kanilang lalaking kaklase!

Aliw na hinipo kasi ng mga estudyanteng babae ang bakal sa kanilang school at kunwari ay nainitan ang mga ito! At ang salarin? Ang kanilang kaklase palang nagsasasayaw sa gilid at ginigilingan pa ang nasabing railings. Kaya naman talagang napa-aw ang mga babaeng kasama ng uploader!

“Sino nagpa-init nito?” mapapakinggang tanong ng uploader sa video na siyang biglang harap naman ng camera sa sumasayaw sa gilid.

Kaya naman pati mga netizen ay ‘di napiligang mapatawa sa video.

“What the hill (with fire emoji pa),” birong komento ni @nin.

“Hayaan niyo sya magluto,” sabi ni @Ley.

“What the pack!!” dagdag pa ni @Kc cheeseballs

Ang ilan pa ay sinabing baka nga raw na-overcook si kuyang sumasayaw at puro fire emoji nga ang comment section ng upload!

Uminit din ang reactions na natanggap ng video dahil umabot na sa 1.1 million reaction, 10.7K comment at higit 85 shares ang video. (MJ Osinsao)