Easy Way pinasinghot ng alikabok 13 kalaban

NILAMPASO ni Easy Way ang mga katunggali sa 3-Year-Old & Above Maiden Race nitong Sabado sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan City, Batangas.

Sinunggaban niya agad ang unahan paglabas ng aparato upang manalo ng banderang tapos kontra sa 13 tigasin ding mga kabayo.

Pa-far turn nasa tatlong kabayo na ang lamang ni Easy Way na hindi nagbago hanggang home turn at magaan na tinawid ang meta ng may pitong kabayo ang agwat sa sumegundang si Bantay Sarado.

Sinakyan ni jockey MP Canete, pumoste ni Easy Way ng impresibong tiyempong 1:25.8 minuto sa 1,400-meter race upang hamigin ni winning horse owner JC Dyhengco ang P20K premyo.

Tumersero si Cash On Hand habang pumang-apat si Winner Parade sa event na suportado ng Philippine Racing Commissin o Philracom.

Kasama ang kaganapan sa pitong karerang pinakawalan ng MMTC na nagpasaya sa paglilibang ng mga karerista. (Elech Dawa)