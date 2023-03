Daming gutom pero dami ring nasasayang na pagkain sa Pinas

May pagkaweird talaga ang situwasyon ng pagkain at kagutuman sa Pilipinas.

Kung pagbabatayan kasi ang huling pag-aaral na ginawa ng Food and Nutrition Research Institute (FNRI) ng Department of Science and Technology (DOST), literal na waldas na waldas pa rin sa pagkain ang mga Pinoy.

Lumabas sa pag-aaral na kabilang sa mga pangunahing pagkain na pinakapangkaraniwan sa mga Pinoy ay ang kanin, gulay at karne (hindi nabanggit ang yamang-dagat).

Pero nadiskubri din sa pag-aaral na ang mga ito ang may pinakamaraming natatapon.

Ang nakakagulat pa, bagama’t kanin nga ang numero unong pamatid-gutom ng mga Pinoy, ito rin ang may pinakamalaking bahagi ng nasasayang, mas malaking pamilya, mas malaki umano ang nasasayang na kanin.

Ganoon din daw sa kunsumo ng gulay at karne dahil ang may kakayahang bumili ng sandamakmak nito ay sila rin ang may pinakamataas na posibilidad na masira o masayang lamang ang mga binili.

Nagpapatunay lamang ito na kailangang gumawa ng programa ang pamahalaan para mabalanse ang distribusyon ng pagkain sa mga mamamayan ng bansa.

Kung hindi kasi lalabas ang ganitong mga ulat, panay reklamo sa kagutuman ang ating nababalitaan bunga umano ng patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin na epekto ng hindi rin maawat-awat na paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo.

Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang may pinakamaraming nagugutom, katunayan tayo ay pumuwesto sa pang 69 sa 119 na bansang may naitalang malalang insidente ng pagkagutom ng mga mamamayan.

At ano ang maaring naging pagkukulang ng ating gobyerno kaya patuloy pa rin ang insidente ng pagkasayang lamang ng kanin, gulay at karne?

Ang sagot ko diyan ay maaring ang kakulangan ng pamahalaan sa pagkakaroon ng mga eksperto na siyang magtuturo sa ating mamamayan ng pagbalanse sa mga inihahandang pagkain sa mga hapag-kainan.

Dapat na rin sigurong magkaroon ng mas mahigpit na panuntunan ang mga restaurant na nagsisilbi ng eat-all-you can buffet at seryosohin na ang implementasyon ng pagpapataw ng multa sa mga kukuha ng sandamakmak na pagkain pero hindi naman uubusin.

Paubos na ang ating lokal na pinagkukunan ng pagkain, katunayan nga ay malaking porsiyento na ng imported ang ating kinakain, kailan pa tayo mag-uumpisang suminop?