Cassy, Darren todo harutan sa harap ni Carmina

Bentang-benta ang mga harutan at lambingan nina Cassy Legaspi at Darren Espanto sa event ng Nice Print Photo.

Kasi naman, talagang tinutukso nila ang mga fan nila, ha! Na bet na bet nila ang magharutan, na medyo pigil, sa harap ng kamera. Gustong-gusto nila na tinutukso sila ng mga tao sa paligid nila.

Anyway, sa video nga na pinost ni Rhea Tan, ay makikita sina Cassy at Darren na inaayos ang damit, kuwintas, ng isa’t isa. Magkaharap ang dalawa, at aware naman sila na kinukunan sila ng video.

Eh, dumaan si Carmina, at nanlaki ang mga mata. Kaya kiyeme-kiyemeng tumigil ang dalawa, ha! Pero, agad-agad, nagtawanan din sila.

At sa kasunod na video, may portion na name-mention ang mga couple.

At tila may paandar sina Cassy at Darren na parang gusto nilang magpunta sa stage. Sa video ay tila si Cassy ang nagyayaya kay Darren na tumayo, ha!

Siyempre, enter frame si Carmina, na nanlaki na naman ang mga mata, ha! Well, kahit na sabihin pang biruan lang ‘yon, grabe ang lakas magpakilig ng dalawa, ha!

Well, kahit naman hindi umamin ang dalawa, feel na feel naman ng mga fan ang ‘love’ nila sa isa’t isa. At sulit naman ang paghanga sa kanila, dahil sabi nga, binibigay naman ng mga idol nila ang hinahanap sa kanila. (Dondon Sermino)