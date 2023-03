BOC sinamsam P120M smuggled poultry, seafood sa Navotas

Tinatayang aabot sa P120 milyon ang halaga ng mga hinihinalang smuggled poultry at seafood products na nadiskubre ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) sa serye ng mga pagsalakay na kanilang isinagawa sa pitong warehouses o cold storage facilities sa Navotas City noong Biyernes, Marso 17, 2023.

Isang grupo ng mga operatiba na binubuo ng BOC, Customs Intelligence and Investigation Service sa Manila International Container Port (CIIS-MICP), Department of Agriculture-Inspectorate and Enforcement Office (DA-IE), National Meat Inspection Service (NMIS), at Philippine Coast Guard (PCG), ang nagtungo sa mga bodega sa Navotas City upang mag-implementa ng Letters of Authority (LOAs) na nilagdaan ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio.

Si CIIS-MICP chief Alvin Enciso ang nanguna sa BOC team sa pagsisilbi ng LOAs, kasunod ang pag-i-inspeksiyon sa mga bodega.

Pinuri naman ni Rubio ang grupo dahil sa mabilis na pag-aksiyon.

Binigyang-diin naman ni Deputy Commissioner for Intelligence Group Juvymax Uy kung paano napatigil ng border protection ang economic impact ng mga puslit na produkto na pumapasok sa merkado sa Pilipinas.

Sa isinagawang pag-iinspeksiyon sa mga bodega, nadiskubre ng grupo ang iba’t ibang poultry products, gaya ng frozen pork legs, chicken drumsticks, pork spareribs, squid rings, crayfish, pork ears, pork hinges, balone, brawley beef, pork aorta, chicken feet, pork riblets, golden pampano, pangasius fillet, boneless pork ham, fish tofu, at pork ears.

Bagamat karamihan sa mga frozen seafood ay mula sa China, mayroon ring mga beef mula sa Brazil at Australia, pork mula sa United States, at pork ears mula sa Russia.

May nadiskubre rin silang mga bakanteng bodega na planong gawing cold storage facility.

Ang grupo, na sinamahan ni DA Assistant Secretary James Layug, Navotas City Lone District Representative Toby Tiangco, at mga personnel mula sa Business Permit and Licensing Office (BPLO), ay nagprisinta ng mga kopya ng LOA sa mga kinatawan ng mga bodega.

Matapos na kilalanin ng mga kinatawan ng bodega ang LOA, nagsagawa ng inspeksiyon ang grupo sa mga bodega kung saan nila nadiskubre ang mga hinihinalang smuggled goods.

Makaraan ito ay pansamantala nilang ipinadlak at isinelyo ang mga bodega, kabilang ang mga bakanteng storage facility, at ang susi ng mga ito ay itinurn-over sa mga opisyal na barangay na sumaksi sa inspeksiyon.

Ang imbentaryo ng mga goods ay isasagawa ng itinalagang Customs examiner, at sasaksihan ng ahente ng CIIS and Enforcement and Security Service (ESS).

Pagpiprisintahin ang mga may-ari ng mga produkto ng mga kinakailangang importation documents o proof of payment ng mga Customs authorities.