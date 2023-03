Bela nagkukuripot

Nagtitipid pala ngayon si Bela Padilla dahil nakatira na siya sa London. ‘Yan ang revelation niya sa presscon ng ‘Yung Libro sa Napanood Ko’.

“Sobrang matipid (ako) ngayon kasi ang suweldo ko pang-Philippines pero nakatira ako sa Europe. Tag-tipid ako right now,” pag-amin ni Bela.

Hindi naman daw siya gumagastos sa kanyang publicity at branding dahil deadma naman siya sa mga ito.

“I’m not very concerned about my branding especially on social media cause I know social media is just that, it’s just social media. I’m more real on social media, I tried to post relatable content hindi ako parang kailangan ko magpaandar,” sey ni Bela.

Anyway, ang ‘Yung Libro sa Napanood Ko’ ang kanyang ikalawang pelikula bilang director at mas nahirapan daw siya sa pelikulang ito compares sa ‘366’ na una niyang directorial job.

“Parang mas mahirap po itong second kasi no’ng first, I have Direk Irene (Villamor) with me on set as my creative director. Ngayon wala na akong bantay, ako na rin ang creative director, so it was my first time na feeling ko talaga, parang I was responsible for everyone on set,” pag-amin ni Bela.

Dagdag pa na challenge ay ang shooting sa South Korea.

“The difference also is we shot majority of the movie in Korea, 70% of the film was shot in Seoul. So, siyempre nakikisama ka rin sa bagong members ng staff, ng production na hindi pa namin nakatrabaho before, and of course there was also a language barrier,” paglalahad ni Bela.

‘Yun na!

Vivoree pinag-aagawan nina Brent at Jeremy

Ginulat ni Brent Manalo ang mga tao sa mall show ng PIE Channel nang bigla itong umakyat stage at lumapit kay Vivoree para hingin ang ‘oo’ nito na maging date sa ‘Star Magical Prom’.

Matamis na oo naman ang sinagot ni Vivoree at sa kanyang social media nagpasalamat ito kay Brent.

“Thank you for asking me and for my favorite flowers, @brentymanalo see you at #starmagical prom!” post ni Vivoree.

Recently lang nagkapareha ang dalawa nang gawin nila ang music video ng kanta ni Vivoree na ‘Matapang’ at nagkaroon agad ng supporters ang ViBrent love team.

Ang matapang na ‘promposal’ ni Brent ay di naman ikinatuwa ng mga fan ng JereVi, ang tawag sa love team nila Jeremy Glinoga at Vivoree.

Nabuo ang love team nina Jeremy at Vivoree sa mga programa ng PIE Channel at umasa ang mga fan nila na sa nasabing mall show magpo-’promposal’ si Jeremy kay Vivoree na parehong performers sa event na iyon.

Lalong na-heartbroken ang mga fan nang umalis agad sa mall show si Jeremy na inakala nilang nalungkot dahil inakala nilang naunahan ito ni Brent kay Vivoree.

Ayon sa Kapamilya insider na si France Sajorda, hindi nila artist si Jeremy kaya hindi puwede ito sa kanilang upcoming prom. Aware raw si Jeremy sa mangyayaring ‘promposal’ dahil bumisina raw si Brent sa kanya at nagpaalam din ito sa handler ni Vivoree.

Naku Vivoree kailangan mo na magpagupit dahil ang haba na ng hair mo, huh!