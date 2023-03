TAGUMPAY ang ginanap na 2023 Grandmaster Rosendo Balinas Jr. Open Rapid Chess Tournament nitong Sabado (Marso 18) ng Bayanihan Chess Club sa Open Kitchen Foodhall ng Rockwell Business Center sa Sheridan, Mandaluyong.

“Bayanihan did another historic tournament for Philippine chess,” ani Dr. Joe Balinas.

Sinikwat nina International Masters Michael Concio Jr., Daniel Quizon, at National Master Mark Jay Bacojo ng Dasmariñas Chess Academy ang 1-2-3 puwesto sa likom na 6.5 points bawat isa sa seven rounds ng kaganapang nilahukan ng 254 chess players.

Kasama ko sa mga nagbigay ng prizes sa closing rites sina Grandmaster Eugenio ‘Eugene’ Torre, BCC co-founding chairman Engr. Antonio Balinas, Singapore-based Rosalinda Balinas , Angie Balinas at Chief Arbiter (National Arbiter) Ranier Pascual .

Naikuwento ni GM Torre ang mga naiambag sa chess sa bansa at istilo sa paglalaro ni the late Balinas Jr. na aking guro.

Kasama rin sa mga bumisita at lumahok sa chessfest sina GM Darwin Laylo, Woman GM Janelle Mae Frayna, BCC legal counsel Atty. Rodolfo Enrique Rivera, Jessie Villasin, dating National Chess Federation of the Philippines executive director Red Dumuk, actor Jao Mapa, Hongkong national chess player Sunny Lo, Kag. Gem Zafra at Mark Roland Navarro ng Open Kitchen.

Binigay nina Zigfrido Dokino Abella at John Paul Gaffud ang kanilang obra maestra na ginuhit si GM Balinas sa anak ng huli (Rosalinda).

Nagpasalamat naman si BCC founding president NM Almario Marlon Bernardino Jr. kina NCFP officials Prospero Pichay Jr. (chairman/president), GM Jayson Gonzales (CEO), International Arbiter Reden Cruz (administrative officer) at Atty. Nikki De Vega (legal counsel), Professional Chess Association of the Philippines officials Atty. Paul Elauria (founding commissioner) at Michael Angelo Ong Chua (chairman) sa pagsuporta sa event.

***

Susulong na ang 1st San Manuel Tarlac Chess Tournament sa Marso 25 sa San Manuel, Tarlac kung saan P10K ang inihanda ni Madam Donya Tesoro para sa magkakampeon sa Open category at P3K sa 13- under division.

Kabilang sa inaasahang lalahok dito ng nag-iisang NM ng San Manuel na si Romeo Alcodia.

Mag-call o text sa 0956 165 5911 0 0915 686 8470 para sa iba pang mga detalye.