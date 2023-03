Barzaga: PCG, Marina swak sa gross negligence! Cover-up sa Mindoro oil spill sumingaw

Inusisa ni Cavite Rep. Elpidio “Pidi” Barzaga Jr. na tila nagkaroon ng cover-up upang hindi lumaki ang pananagutan ng may-ari ng MT Princess Empress, Philippine Coast Guard (PCG) at Maritime Industry Authority (Marina) sa paglubog ng oil tanker na nagdulot ng malawakang oil spill sa Oriental Mindoro at mga kalapit na lalawigan.

Ayon kay Barzaga, chairman ng House committee on natural resource, hanggang ngayon ay hindi pa rin lumilitaw ang kapitan ng oil tanker upang makapagbigay ng detalye sa mga awtoridad hinggil sa mga kaganapan bago lumubog ang barko sa karagatan ng Oriental Mindoro noong Pebrero 28.

Malaking isyu rin aniya kung bakit ngayon lang lumabas na kolorum o walang certificate of public convenience ang MT Princess Express at ang pagtatago ng impormasyong hindi sumampa ang mga tauhan ng PCG upang inspekyunin ang barko bago ito naglayag.

“Definitely (cover-up) sapagkat up to now hindi nagsasalita ang kapitan. Pagkatapos ‘yong issue regarding the certificate of public convenience ngayon lang lumabas at lumabas din sa hearing sa Senado na talagang ‘yong pre-departure check list na dapat ginawa ng Philippine Coast Guard ay hindi nila ginawa. Unchecked ‘yong seven boxes,” paliwanag ni Barzaga sa interview ng DZBB nitong Linggo, Marso 19.

“Hindi ito simple negligence, it is gross negligence at nakita naman natin ang epekto.” dagdag ni Barzaga hinggil sa naging kapabayaan ng PCG at Marina.

Aniya, tambak na kaso ang maaaring harapin ng RDC Reield Marine Services, ang operator ng lumubog na oil tanker.

Maging si Senadora Cynthia Villar, chair ng Senate committee on environment, natural resources and climate change, nanindigan na maaaring makasuhan ang PCG at ang Marina.

Naniniwala rin ang senadora na peke ang CPC ng MT Princess Express na nilabas ng PCG sa media.

“Paano magkakaroon ng permit to ope­rate eh hindi binigyan ng Marina, eh Marina ang nagbibigay ng permit to operate? Bakit ang Coast Guard ang magsasabi na meron silang permit to operate, baka fake!” bulalas ni Villar. (Dindo Matining)