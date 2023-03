Ano’ng say mo Miles? Elijah baby pa rin ni Kokoy

Isa si Kokoy de Santos sa mga sumuporta kay Elijah Canlas nang magkaroon ng exclusive screening sa Gateway Cinemas ang ‘About Us But Not About Us’ na 2022 Summer Metro Manila Film Festival movie ng huli.

Nang makausap namin si Elijah, naikuwento naming nasa loob na ng sinehan si Kokoy at ikinagulat ‘yon ng una.

Ikinuwento nga ni Elijah na madalas pa rin silang nagkikita ng kanyang ‘Gameboys’ ‘love team’.

Nagha-hangout nga raw sila at nag-basketball kamakailan lang.

“Excited ako na makita siya. Pero madalas pa rin naman kaming magkita kasi nagha-hangout kami. Kahapon nag-invite siyang mag-basketball.”

“Kahapon magkausap lang kami, nagtatanong siya kung nasaan ako. Baby pa rin ang tawagan namin. So, walang nagbago sa amin,” tsika pa ni Elijah.

So, ayan nga, kahit may Miles Ocampo na si Elijah, ‘love na love’ pa rin nila ni Kokoy ang isa’t isa, na siyempre pa ay tiyak na ikakatuwa ng kanilang mga EliKoy fan.

Samantala, masaya si Elijah na nakapasok sa 2022 Summer Metro Manila Film Festival ang ‘About Us But Not About Us’ movie nila ni Romnick Sarmenta.

Natuwa rin si Elijah na pagkatapos ng special screening ng pelikula ay maraming pumuri sa kanilang dalawa ni Romnick.

In fairness, ang galing-galing naman talaga nila ni Romnick sa ‘About Us But Not About Us’. (Jun Lalin)