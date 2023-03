Angel Canino, Lady Spikers pinalaso Lady Falcons

STANDING

TEAM W L

DLSU 6 0

NU 5 1

UST 5 2

AdU 4 2

FEU 3 4

AdMU 2 5

UP 1 5

UE 0 7

Mga laro sa Miyerkoles (SM MOA Arena)

12 nn – AdU vs UP

2 pm – NU vs DLSU

NILUSAW nina Marionne Angelique Alba, Angel Ann Canino at Thea Allison Gagate ang naharap na posibleng pagkasilat ng La Salle Lady Spikers pinabagsak sa mabagal na simula ang Adamson Lady Falcons, 22-25, 25-14, 25-16, 25-19, sa 85th UAAP women’s volleyball tourney elims Linggo ng hapon sa Filoil Ecooil Center

Umahon ang DLSU mula sa paggiya ni team captain Alba na nagtala ng pitong puntos mula sa apat na ace at 15 excellent sets sa unang set na kabiguan bago winalis ang sumunod na tatlo upang angkin ang ikaanim na sunod na panalo at lumapit sa pagwawalis sa unang round ng torneo.

Pero si Canino pa rin ang kuminang sa Taft-based squad sa iniskor na 21 mula sa 20 attacks at 1 ace habang nagbaka si Gagate ng 16 na puntos mula sa 11 kills at 5 blocks. Naka-12 pts. pa si Mereophe Aevangeline Sharma at 10 si Jolina Dela Cruz.

“Yung first set medyo sobrang shaky nung start namin siguro dahil medyo nangangapa si Angel, ilang days din siya hindi nakapag-training dahil under the weather so yesterday lang siya naka-training so nangangapa pa nga,” lahad ni Noel Orcullo.

“Pinaalalahanan ko lang naman after ng first set na bumalik dahil kailangan so ayun nagising siguro,” hirit pa ng interim coach ng La Salle.

Nahulog ang Adamson sa 4-2 kartada at pang-apat na puwesto. (Lito Oredo)