4 Mayor, 2 VM isusunod kay Degamo – PNP

Kinumpirma ng pulisya sa Central Visayas na apat na mayor at dalawang vice mayor ang nanganganib umano ang buhay at balak ding iligpit kasunod ni Negros Oriental Governor Roel Dagamo.

Ayon kay Police Regional Office (PRO) 6 director Brig. Gen.Leo Francisco, lima rito ay mula sa Iloilo at isa ay sa Negros Occidental.

Sa panayam ng Panay News (PN), hindi naman pinangalanan ni Francisco ang mga lokal na opisyal na umano’y pinagbabantaan sa text na bilang na rin ang maliligayang araw sa mundo. Aniya, napag-aralan na ng mga station commander ang tinatanggap na banta sa buhay ng mga elected official at biniberipika na ito ngayon ng Regional Intelligence Division (RID) ng PRO-6.

Isusumite ang report sa Police Security and Protection Group (PSPG) ng Philippine National Police (PNP) para sa kaukulang aksyon.

Nauna nang hinigpitan ng PRO-6 ang seguridad ng mga lokal na opisyal sa rehiyon matapos ang pagmasaker kay Degamo at walong iba pa habang namamahagi ng ayuda ang gobernador sa loob ng kanilang compound sa Barangay Pamplona noong Marso 4.

Samantala, sinabi ni Police Brigadier General Matthew Baccay, hepe ng Directorate for Personnel and Records Management ng PNP na daragdagan nila ng security personnel ang mga politiko na may kumpirmadong banta sa kanilang mga buhay para maiwasang maulit ang nangyari kay Degamo at sa iba pang lokal na opisyal na biktima ng pananam­bang sa nakalipas na mga buwan.