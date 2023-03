200 player magsasagupa sa Highlands Ladies Cup

DALAWANG araw pagkabalita sa pagbabalik ng Highlands Ladies Cup, sold out agad ang mga ticket na may maximum na 200 players ang magrarambulan sa mga pangunahing karangalan ng iba’t ibang division paghampas ng pang-15 taong pagdaraos ng event sa Abril 29.

Katunayan, ipinahayag ng Tagaytay Highlands Ladies Chapter na gagamitin nilang buo ang tatlong course ng Tagaytay Midlands kabilang ang Lucky 9 – para matanggap ang malaking bilang ng mga kalahok sa sikat na mala-piyesta pero pangkompetisyong torneo gaya ng mga nakalipas na edisyon bago nagkapandemya.

“It will be one big ‘par-tee’ in Tagaytay on April 29,” bulalas Linggo ni THLC president Rosalind Wee sa nalalapit na kaganapan na magiging kasabay rin sa pang-18 taong anibersaryo ng Tagaytay Ladies team.

Papadrinuhan ng Diamond sponsors W Group, Inc. at Willie Ocier, itatampok sa Highlands Ladies Cup ang mga manlalaro ng lahat ng kasarian na may iba’t ibang titulo sa ialim ng System 36 scoring format.

Susuportahaan ang torneo ng Platinum sponsors CLC Marketing Ventures, Corp., Parola Maritime Agency, Inc., Powerball Gaming at CWC International, Regent Travel (gold), at ComWorks at Kaiser Int’l. Health Group (silver). May shotgun ito na magsisimula sa alas-8:00 ng umaga.

Mga bronze sponsor ang WeeCom Developers, Olive Tree Corp., GM Eloah Agrocrops Co., RCW Construction & Dev’t Corp., ELTX Logistics Corp., H&E Multimix Mfg., Prime Star Distributors Inc., RGO Lab & Industrial Diagnostic Center. Concrete Masters, Manila Bankers Life Insurance Corp., Morning Glory Co. Inc., Omniversal Assurance Agency Corp. at iba pa. (Abante Sports)