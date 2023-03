Trae Young sinapawan si Steph Curry, Warriors

NANGIBABAW si Trae Young sa duelo nila ni Stephen Curry sa State Farm Arena sa Atlanta nitong Biyernes.

Nag-deliver si Young ng 25 points, 6 rebounds at 12 assists para ihatid ang Hawks sa 127-119 panalo kontra Golden State Warriors.

Tumapos si Curry ng 31-6-5 pero 4 for 13 lang mula 3-point range.

Nag-ambag ng 22 si John Collins sa Hawks (35-35) na nasa 8th spot sa East.

May tig-18 sina Donte DiVincenzo at Kevon Looney sa Warriors (36-35), kumakapit sa 6th at final playoff spot sa West.

Sa final 48 seconds ng laro, binastos ni Young si Curry.

Mula sa tuktok, nagmamaniobra ang Warriors star nang sundutan ni Young. Napunta kay Dejounte Murray ang bola, binato kay Young para tapusin ang sequence sa layup 125-119 Atlanta. Habang kumakaripas sa fastbreak si Young, gamit ang daliri ay sumenyas ng “no-no” ala-Dikembe Mutombo.

Emosyon ng laro lang daw ‘yun dahil big brother ang tingin ni Young kay Curry.

“He’s always giving me advice and I just appreciate him,” anang Atlanta star. “He’s one of the guys that set the blueprint for guys like me to come in the league and take over.” (Vladi Eduarte)