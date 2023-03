Rider dedbol sa overtake

Patay ang isang mister nang bumangga ang sinasakyan nitong motorsiklo sa trak sa kanyang likuran sa Caloocan City kahapon.

Kinilala ang biktima na si Nikki Rae Artangco, 26, ng Phase 2, Area 1, Northbay Boulevard , Navotas City, sanhi ng pinsala sa ulo at ibat-ibang bahagi ng katawan.

Sumuko naman ang suspek na si Andy Rivera, 38, naninirahan sa Viga, Andaganan, Isabela.

Sa report, alas 12:40 ng umaga, binabaybay ni Artangco lulan ng kanyang motorsiklo ang C-3 Road West bound pati na si Rivera na sakay naman ng Isuzu Giga Truck na may Plate Number na NDZ-5710.

Pagsapit sa Torsillo Street, West bound , Barangay 12, Caloocan City ay nag-over take ang biktima sa suspek hanggang sa sumabit sa kaliwang bahagi ng trak ang motorsiklo ng una.

Sa bilis ng takbo, sumemplang si Artangco at napailalim ito sa truck kaya naipit ang katawan at bumagok ang ulo semento na siya nitong ikinasawi.

Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide at damage to property ang trak driver. (Orly Barcala)