Patrick Coo binabantayan ng mga Chinese BMX rider

MARKADO ang Filipino-American BMX daredevil na si Patrick Coo sa Thailand Cup matapos manalo ng pilak sa Indonesia BMX CUP nakaraang linggo sa lugar ng Jakarta.

Nagsimulang lumikha ng reputasyon ang Filipino-American na si Coo sa kanyang mga karibal sa Asya pagkatapos ng Indonesia Cup kung saan nanguna siya sa dalawang motos patungo sa pangalawang pwesto.

Sinabi ng PhilCycling VP at BMX Commision head na si Oscar Rodriguez na si Coo ay mahigpit na inoobserbahan at minamatyagan ng mga Chinese na karibal sa pagsasanay sa Thailand BMX course, ang venue ng ikalawang leg ng UCI Class-1 Asia event.

Haharapin niya ang mas mahihirap na kalaban sa pagkakataong ito, kabilang ang mga Chinese rider na absent sa Indonesia, kasama ang isang mas teknikal na kurso na may mas malalaking pagtalon.

Bitbit ni Coo, na nagdiriwang ng kanyang ika-21 kaarawan Sabado, ang hangaring makapagkwalipika sa 2024 Paris Olympics.

Ang dating Asian Junior champion, na ang mga kamag-anak ay mula sa Iloilo, ay sumusubok na makakuha ng pinakamaraming puntos ng UCI hangga’t maaari sa isang bid na maging kwalipikado sa 2024 Summer Games.

Pagkatapos ng Thailand Cup, babalik si Coo sa US para sa isang kaganapan na nasa kategorya ng HORS, at pagkatapos ay ipagpatuloy ang mahigpit na pagsasanay sa ilalim ng Dutch coach na si Robert de Wilde. (Lito Oredo)