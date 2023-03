Ogie hirap kapag wala si Regine

Miss na miss na ni Ogie Alcasid ang misis na si Regine Velasquez-Alcasid na umalis ng bansa pa-San Francisco, California noong Tuesday para sa second leg ng ‘Iconic’ US tour with Sharon Cuneta.

Nang makatsikahan ko kahapon si Ogie sa pamamagitan ng Viber, ikinuwentong nahihirapan siya kapag wala ang kanyang misis.

“Ang hirap kapag matagal na wala si Reg for work. Hirap kapag matagal kami magkahiwalay. I super miss her,” sey ni Ogie.

Pati raw ang anak nilang si Nate ay sobrang miss na si Regine, kaya natutulog daw ang bata kasama siya.

“Nate misses Mom very much! Yes, magkasama kaming natutulog,” kuwento pa ng isa sa hosts ng ‘It’s Showtime’.

Samantala, kinumusta naman namin kay Ogie ang kalagayan ni Regine.

Noong puntahan kasi namin ang Asia’s Songbird sa rehearsal nila ni Sharon last Sunday ay sobrang sakit ng ulo ng misis ni Ogie.

Habang nagre-rehearse nga, may bulsa-de-yelo ito na nakalagay sa ibabaw ng ulo. Ni hindi ‘yon tinanggal ni Regine.

Sabi nga ni Regine nang makausap namin, “Ang sakit ng ulo ko!”

Pero kahit na sobrang sakit ng ulo ni Regine, hindi niya idinahilan ‘yon para hindi mag-rehearse kasama ang Megastar.

So, kumusta na si Regine?

“Okey na naman,” sabi ni Ogie. (Jun Lalin)