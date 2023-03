My Boy Lollipop, El Mundo patok

SASALANG sina My Boy Lollipop at El Mundo sa magaganap na National Women’s Month Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

May distansyang 1,400 metro, ang nasabing selebrasyon para sa mga kababaihan ay lalahukan ng walong dekalidad na kabayo kung san ay rerendahan nina John Alvin Guce at EG Guerra sina my Boy Lollipop at El Mundo, ayon sa pagkakasunod.

Nakalaan ang added prize na P25,000 na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kalahok ay sina Aly Yanna, Everyday Black,Illusion, Gugma, Shine at Mandatum.

Komento ng mga karerista sa social media na pahirapan sa pagpili ng tatayaan na kabayo ang nasabing karera dahil mga mahuhusay ang mga kalahok.

Paglalabanan ng mga kasali ang karagdagang premyo din na P10,000 sa event naa suportado ng Philippine Racing Commission.

Samantala, ikakasa rin ngayong Linggo ang 2023 Philracom “Road To Tripple Crown Stakes Race” na pakakawalan sa pangatlong karera. (Elech Dawa)