Mga ‘promposal’ scripted

Patok na patok sa mga netizen ang ibat ibang gimik sa mga ‘promposal’ ng mga Star Magic artist para mapa-yes ang kanilang makaka-date sa ‘Star Magical Prom’ na magaganap sa March 30, 2023.

Nauna na nga diyan ang live ‘promposal’ ni Aljon Mendoza kay Jayda Avanzado noong mag-guest sila sa ‘It’s Showtime’ para i-promote ang iWantTFC original series na ‘Teen Clash’. Napa-“Yes!” naman ni Aljon si Jayda.

Kinantahan naman ni Kobie Brown si Andi Abayan para makuha ang matamis na oo ng dalaga. ‘Di rin nagpahuli si Rob Blackburn sa kanyang ‘promposal’ kay Maxine Trinidad. Kumanta si Rob na sinabayan naman ng marching band.

Pinakabongga so far ang ‘promposal’ ni Seth Fedelin kay Francine Diaz na may pa-dinner at fireworks pa kaya naman maski ‘di fan ng FranSeth ay kinilig

Pero hindi nagpakabog sa kanila ang Kapamilya female young star na si Gabb Skribikin dahil marami siyang ginulat nang tanungin niya si Luke Alford kung puwede niya itong maka-prom date.

At least, si girl ang nag-ask kay boy, ‘noh?!

Busog sa kilig ang mga fan sa mga nagaganap na ‘promposal’, pero mayroon namang iba na ang pakiramdam ay scripted lang ang mga ‘yon, huh!

“For d Gen Z si­guro ung Promposal is something kilig kaya they do it in public pero sa mga tulad ng age ko or ako lang ba, na-ackward ako. Parang ang scripted lang ng mga nakikita ko kaya siguro d sya mabenta saken,” litanya ni @Kathy1895Ø485 sa Twitter.

Samantala, magugulat daw ang mga fan sa mga susunod pang mga ‘promposal’ na dapat daw abangan ayon sa head ng Star Hunt na si Raymund Dizon.

“Grabe mga promposals! Pinaghandaan talaga! Abangan nyo pa yung iba in the coming days. Magugulat kayo sa mga gimmicks nila. Teaser: May lumipad! May babae na nagpromposal sa lalake! May mag-NO kya? Exciting! Abangan lahat nyan sa @starmagicphils YouTube account,” tweet niya.

Well…

BGYO mabenta live album showcase

Ang bongga ng P-Pop idol group na BGYO dahil sold out agad ang SVIP tickets ng kanilang live showcase para sa kanilang ikalawang album na pinamagatang ‘Be Us’. Ang kanilang live album showcase ay selebrasyon din nila ng kanilang 2nd anniversary at pasasalamat sa suporta ng ACEs (tawag sa mga fan nila).

Excited na nga ang ACEs na mapanood ang live showcase ng mga kanta sa ‘Be Us’ album na mayroon ng 4.3 million streams sa Spotify. Nangunguna ng ang kantang ‘Tumitigil ang Mundo’ na mayroon ng 1.5 million streams at sumunod ang ‘Magnet’ na mayroon namang 1 million streams.

Ayon sa ABS-CBN Events, malapit na rin maubos ang VIP at regular tickets at maski ang pre-order ng kanilang official merchandise, kung saan kasama ang physical CD copy ng album, ay mabenta rin daw. Mapapanood ang kanilang live album showcase sa SM Skydome on May 12, 6:00pm.