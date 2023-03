Lolo na pasok sa most wanted nalambat

Arestado ang isang 63-anyos na lolo na pasok sa most wanted person sa Navotas City, kamakalawa ng hapon.

Kinilala ang naarestong akusado na si Macario Dela Cruz ng No. 61 Roldan St. Tangos, Navotas City.

Sa rekord ng pulisya, si Dela Cruz may pending case na kasong paglabag sa Section 7 Article 11 ng R.A. 9165 na nagawa nito noong May 23, 2016.

Nababaan siya ng warrant of arrest ng Regional Trial Court (RTC) Branch 72, Malabon City.

Nabatid na alas 4:30 ng hapon, nakatanggap ng impormasyon ang Warrant and Subpoena Section (WSS) at Intelligence Section (IS) ng Navotas Police, na umanoy namataan ito sa kanilang lugar, kaya naman kaagad itong pinuntahan at inaresto. (Orly Barcala)