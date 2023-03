KathNiel movie tuloy na

Nilinaw ni Direk Cathy Garcia-Molina na pinaghahandaan na nila ang big screen comeback ngayong 2023 nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Hindi raw ito ‘yong movie project na ‘After Forever’ na plinano noong 2020.

“There’s a rumor going around and I would like to correct it lang. Yes, I am doing a Kath­Niel movie, sometime in June it will start. Hindi po ito ‘yong ‘After Forever,’ it’s another concept,” sey ni Direk Cathy.

“Na-move ng konti ang shoo­ting, kasi marami rin dapat i-consider at meron ding napag-agree-han with Tita Cory (Vidanes) and the management kung ano ang magiging flow ng year namin ni DJ. So bigay muna natin kay Direk Cathy ‘yon,” sabi naman ni Kathryn.

“Magkakaroon ng announcement pretty soon once we get back… konting hintay na lang malalaman din nila ang announcement under Star Cinema,” sabi pa ni Kath.

Janice ‘tinira’ patalikod ni John

Grabe to the max ang eksena nina Janice de Belen at John Arcilla sa ‘Dirty Linen’, ha! Napakatapang, nakakabigla at palaban talaga.

Mga tunay, mahuhusay na artista lang ang may karapatang gumanap sa mga karakter na ‘yon.

Ito nga ‘yong kinumpronta ni John si Janice, na nagseselos nga ito dahil may ibang lalake.

Bongga ang mga linya ni John kay Janice na, “Apat na taon imposibleng walang nagaganap sa inyo. Bakit, mas masarap siya? Mas magaling siya? Mas buhay na buhay ka sa kanya, ha?”

Eh, sa eksenang ‘yon, halos sakalin na ni John si Janice, kaya mas nakakaloka. Pero, hindi natapos doon ang bonggang eksena, dahil ang kasunod na scene ay tinulak ni John si Janice sa sofa, at tinira patalikod.

Kitang-kita sa eksenang ‘yon kung gaano kahusay ang dalawang artista.

Si Janice na ramdam na ramdam mo ang sakit nang ginagawa sa kanya ni John. Si John na habang nagpaparaos kay Janice ay umiiyak at galit na galit.

‘Kaloka, ‘di ba? Papalakpak ka talaga sa kanilang dalawa. Ang huhusay!