Karera Tips Ni JP Gonzales

Marso 19, 2023/Linggo / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 3 Everyday Black, 4 My Boy Lollipop, 6 Shine, 8 Mandatum

R02 – 1 Don Albertini, 6 Raxa Bago/Maki Boi, 4 Magnolia Yana, 3 May Ten

R03 – 6 Tell Bell, 4 Domsat Seven, 5 Going East/Glamour Girl, 2 Open Billing

R04 – 9 Forbidden City, 13 Indelible Quaker, 4 Andromeda, 7 High Quality

R05 – 8 Central Bank, 14 Since When, 7 Yabadabadur, 5 Noh Sen Young Yana

R06 – 12 My Dear Magnolia, 3 Quick Buck, 13 Ace Up, 10 Clairvoyant

R07 – 14 Freddie Wong, 3 Shining Bullet, 12 Crown In My Head, 13 Coastal Road

R08 – 10 Silver Glow, 4 Axis Deviation, 7 Early Bird, 2 Joyful Princess

R09 – 13 Make Or Break, 1 LaGuardia, 12 Captain Det Det, 6 Malibu Bell

Solo Pick: Don Albertini, Tell Bell, Forbidden City

Longshot: Everyday Black