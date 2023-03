Kahit maraming issue James sobrang happy

Para sa amin, ‘read between the lines’ na lang at walang kaibahan sa ‘action speaks louder than words’ ang naging Instagram story ni James Reid kunsaan ay sinagot niya ang naglalabasang isyu sa kanilang dalawa ni Issa Pressman.

Si Issa ang kapatid ni Yassi Pressman. Dati na silang na-link sa isa’t isa, kaya iniisip namin na ang tinutukoy naming past issue na itinanggi ni James sa statement niya ay ang tungkol dito.

At that time, karelasyon pa ni James si Nadine Lustre.

At base sa statement na inilabas ni James, malinaw na tine-treasure niya kung ano man ang meron sa pagitan nila ngayon ni Issa. At sabi na niya, he’s at his happiest.

Sabi ni James, “I’m only gonna say this once. The past rumors about Issa are just that, rumors.

“I usually NEVER address bashers or get involved in hate culture but I feel the need to speak up now because this is the start of something beautiful. And I’m not gonna let anyone take that from me.

“All you need to know from me is that I’m the happiest I’ve ever been.”

Sa isang banda, tila open na rin naman sina James at Issa sa relasyon nila. Ilang beses na silang spotted publicly na magka-holding hands. Ilan din sa mga malalapit sa kanila ang nakakapagpatunay na may something special talaga between them.

Kelley may mental problem

Sa mga hindi pa pamilyar sa Sparkle beauty queen-artist na si Kelley Day, siya ang naintrigang diumano’y dahilan ng hiwalayan nina Tom Rodriguez at Carla Abellana pero tahasan naman niyang itinanggi.

Nang makausap nga namin si Kelley nang ilunsad siya ng Pregroe bilang celebrity endorser, totally clueless siya kung bakit siya nadawit sa isyu, eh, at that time, she was already seeing someone. And that someone is her non-showbiz guy until now.

After ng ‘The World Between Us’ series nila, ngayon palang unti-unting nagbabalik si Kelley. Ang dahilan, nag-suffer siya ng alopecia areata. Ang alopecia areata ay temporary or permanent loss of hair. Bukod dito, inamin niyang nagsi-seek siya ng professional help sa kanyang anxiety at panic disorder.

“I couldn’t get to renew my contract last year (Sparkle) because I was diagnosed with anxie­ty and panic disorder. At that time, I can’t even leave my condo. I was stuck for months. I couldn’t leave or see anyone. I had severe panic attack.”

Nakiusap lang daw siya sa Sparkle na i-delay ang renewal niya at nagpapasalamat siya na naiintindihan at suportado naman siya ng kanyang management.

‘Yong sa alopecia areata niya, sinabihan naman daw siya ng doctor na it will take time. Pero nira-rush daw niya kaya nagkaroon siya ng relapse kamakailan lang.

“It all came back because I tried to do things that I wasn’t able to do.”

Ang pagkakasakit daw ng tatay niya ang isa sa nag-trigger sa naging mental and emotional issues niya, lalo na she consider herself a daddy’s girl.

Ang maganda kay Kelley, hinaharap niya ang mga nangyayari sa kanya at masasabing maganda siyang inspiras­yon at motivation sa mga dumadaan din sa ganitong sitwasyon.