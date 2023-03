Justin Brownlee mambabarako! Gins paparahin Road Warriors

Quarterfinals game ngayong Linggo: (Smart Araneta Coliseum)

4:30 pm – ** SMB vs Converge

6:45 pm – ** Ginebra vs NLEX

(** may twice-to-beat advantage)

ISINUKO ng Ginebra ang 114-105 desisyon pabor sa TNT sa final game ng eliminations nitong Biyernes, at nahila sa No. 3 ang Gin Kings sa quarterfinals ng PBA Governors Cup.

Toka ng defending champions ang No. 6 NLEX sa nightcap ng double-header mamaya sa Smart Araneta Coliseum.

Tinalo ng Gins ang Road Warriors 114-111 sa nag-iisang pagtatagpo sa elims noong Feb. 8. Twice-to-beat sa last 8 ang crowd favorites.

Hindi na raw mahalaga ang seeding, kahit sinong harapin sa playoffs. Ang importante ay hindi maulit ang collapse sa dulo tulad ng nangyari sa huling laro – walang naisagot ang Gins sa 30-7 finishing kick ng Tropang Giga.

“We know it’s gonna be tough,” salag ni resident import Justin Brownlee. “At this point, it doesn’t matter (who) we play: No. 8, 7th seed, sixth or five, whatever. Any game we play is not going to be easy, we understand that.”

Mapapalaban si Brownlee kay Wayne Selden na nag-a-average ng 31 points, 7 rebounds, 6 assists.

Pukpukan ang locals kina Christian Standhardinger, Scottie Thompson, Jamie Malonzo, Jonathan Gray ng Ginebra laban kina Kevin Alas, Brandon Ganuelas-Rosser, Don Trollano. Sean Anthony. (Vladi Eduarte)