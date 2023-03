Jane naiyak sa awa sa nanay

Nakahinga man nang maluwag pero patuloy na dumurugo ang puso ni Jane de Leon sa kan­yang inang inoperahan kamakailan lang.

Hindi lang kasi isa, kundi walong beses inoperahan ang nanay ng aktres dulot ng aksidente nito.

Nanganib ang buhay ng nanay ni Jane dahil hindi lang sa wrist ito naoperahan kundi pati sa ulo at legs. Bukod pa rito ang sugery ng ina kaugnay sa kanyang heart ailment.

Sa pinoste ni Jane sa kanyang Instagram ng mga larawan ng kanyang ina sa ospital, isa dito ay ang X-ray plate na nagpapakita ng bali sa buto nito at bakal na ikinabit dito.

Umiiyak sa awa sa kanyang ina ang laman ng mensahe ng aktres.

“I know that it must be difficult especially as this is your 8th surgery (head, heart x4, legs and now your wrist). Every surgery is extra dangerous for you because of your heart problem. Yet here you are fightin­g for us.”

Nasa mga larawan na bumubuti na ang estado ng nanay ni Jane, kung saan nakakangiti na ito at nakakaupo na.

Dalangin namin ang patuloy na pagbuti ng kalagayan ng nanay ni Jane!

Yassi inaabangan kung papatulan ang mga basher nila ni Issa

Mas lalong kinuyog ang magkapatid na sina Yassi at Issa Pressman matapos maglabas ng kanyang statement si James Reid sa social media na naglilinaw tungkol sa isyu ng pagkakaroon nila ng romansa ng huli.

Bagama’t, itinanggi ni James ang espekulasyon hindi nakumbinse ang mga netizen na walang namamagitan sa kanilang dalawa ni Issa, lalo na nang sabihin nito sa huling mensahe na masaya siya sa estado niya sa nasimulang magandang pangyayari.

Mas nadiin ngayon si Yassi na pinulutan, ginisa, binakbak sa twitter nang mag-trending ito.

Kung sino-sinong personalidad ang ikinabit kay Yassi para lang ma-justify ang pinaniniwalaang ‘kunsintidora’ ang aktres sa pagiging third wheel ng kanyang kapatid sa relasyon noon nina James at Nadine Lustre.

Pati si Coco Martin ay bida sa pagdurog kay Yassi na muntik na raw nagpayanig noon sa relasyon ng aktor kay Julia Montes.

Pero siyempre, may iba rin na ipinagtatanggol sina Yassi at Issa.

Marami naman ang naghihintay na sagutin ni Yassi ang mga paratang sa kanya ng mga netizen.

Anyway, bukas ang mga pahina ng Abante kung sakaling maglalabas ng statement si Yassi, o kahit si Issa, tungkol sa mga bira sa kanila ng ibang mga netizen!