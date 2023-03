Gabriela party-list binoldyak ng peace adviser

Mariing itinanggi ng tanggapan ng Presidential peace adviser nitong Sabado ang insidente ng harassment umano sa Gabriela party-list.

Sa statement na inisyu nitong Sabado, pinasinungalingan ng Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity (OPAPRU) ang pahayag ng Gabriela Party-list noong Biyernes, Marso 17, na hinarass umano ng ahensiya si Elizabeth Maynigo, Gabriela-Marikina chapter president.

“To set the record straight, the OPAPRU vehemently denies that it was involved in the alleged harassment of Ms. Maynigo. This is a baseless, irresponsible and unfounded accusation,” diin ng OPAPRU.

Ayon sa pinost ng Gabriela sa kanilang Facebook page, pinuwersa umano si Maynigo na pasakayin sa sasakyan at inusisa ng mga lalaking nagpakilalang personnel ng OPAPP (dating pangalan ng OPAPRU).

Sinabi ng OPAPRU na agad silang nagsagawa ng internal checking nang pumutok sa social media ang pahayag ng Gabriela pero nakumpirma nilang wala itong katotohanan.

Anila, hindi man lang nagtanong ang Gabriela sa OPAPRU kung may katotohanan ito, bagkus ay agad bumanat sa social media para sira­an ang reputasyon ng ahensiya.

Sinabihan pa ng OPAPRU ang Gabriela na maging responsable sa pamamahagi ng impormasyon online.