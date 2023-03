Ely binulabog ang Chicago

Ang bongga talaga ni Ely Buendia dahil bukod sa ‘Eraserheards Live in Concert: Huling El Bimbo’ USA-Canada Tour 2023 na magsisimula sa May 19, aba, may sarili rin siyang US concert tour na nagsimula na noong Friday (March 17) sa Chicago, Illinois.

Nakausap namin ang promoter na si Bojie Yangco at ikinuwentong full capa­city ang Copernicus Center na venue ng show.

Ilang mga vide­o rin ng nasabing show ni Ely ang shinare ni Bojie sa kanyang Facebook account kung saan ay makikitang sobrang nag-e-enjoy ang mga nanood. Nakatayo na nga ang mga tao at sinasabayan sa pagkanta si Ely.

Iba talaga si Ely at binulabog niya ang Chicago, huh!

Ang next show ni Ely ay magaganap on March 24 sa Houston, Texas at third show on March 25 sa Polk Theater sa Florida.

Ang bongga!

Sharon-Gabby reunion magkakaroon ng official announcement

Nakaka-excite ang reunion project nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion na sobrang sikat na love team noong 80s.

Alam na namin kung ano ‘yon pero nakiusap ang source namin na huwag i-preempt dahil magkakaroon nga raw sila ng official announcement.

In fairness, napakarami pa ring mga fan na naghihintay na muling mapanood na magkasama ang ex-couple at tiyak na ikakatuwa nila ang gagawin nina Sharon at Gabby.

Sabi pa ng source namin, parehong excited sina Sharon at Gabby sa muli nilang pagsasama.

So nice! ‘Yon na!