Babaeng pusher timbog sa P5M shabu

Tinatayang mahigit sa P5 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa isang babaeng tulak at nasa listahan ng High Value Individual (HVI) sa buy bust operation sa Tagaytay City noong Biyernes ng madaling araw.

Kinilala ang naaresto na si Juliet Baltazar Reyes,38, tubong, Paniqui, Tarlac ng 541 Purok 3, Brgy. San Pedro 2, Magalang Pampanga.

Nagsasagawa naman ng hot pursuit operation ang mga awtoridad sa kasama nito na nakatakas na nakilalang si AJ Munoz.

Sa ulat, alas-2:30 kamakalawa ng umaga nang nagsagawa ng buy bust operation ang mga operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit (RPDEU) 4A, Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 4A ; Philippine Drug Enforcement Unit – Cavite Police Provincial Office (PDEU-CAVPPO) , Tagaytay City Police, sa Brgy Silang Crossing East, Tagaytay City na nagresulta sa pagkaaresto kay Reyes habang nakatakas ang kasama nitong si Munoz.

Nakuha sa naarestong suspek ang isang malaking zip lock transparent bag na naglalaman ng tinatayang 760 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P5,168,000; P1,199,000.00 na boodle money at P1,000 genuine money.

Kasong paglabag sa Sections 5 at 26, Article II ng RA 9165 ang kinakaharap ng suspek. (Gene Adsuara)