Vic Manuel, 4 pang Beermen umiskor ng 20 pataas kontra ROS

LIMANG players ng San Miguel Beer ang nagsumite ng 20 pataas para tabunan ang import-less Rain or Shine 129-116 Biyernes ng gabi sa PhilSports Arena.

Tinapos ng Beermen ang PBA Governors Cup eliminations sa 9-2 card pero maghihintay pa sa resulta ng TNT-Ginebra sa second game para malaman kung sino ang makakatapat sa quarterfinals.

Nagsumite ng tig-23 points sina Mo Tautuaa at Vic Manuel para pamunuan ang SMB. May tig-20 sina Cameron Clark, Marcio Lassiter at CJ Perez. Humablot ng tig-12 rebounds sina Tautuaa at Perez.

Namantine ng Beermen ang balanseng atake kahit umupo na si Clark sa final 17 minutes ng laro.

Ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III, Beermen din ang huling team na may limang players na nagsalansan ng 20 sa Game 2 ng 2018 Commissioner’s Cup Finals kontra Ginebra.

Magbubuhol sa 9-2 ang SMB, TNT at Ginebra kapag tinalo ng Gins ang Tropang Giga. Kapag nanalo ng 3 points o mas mababa ang Gin Kings, top seed ang Beermen, No. 2 ang Gins at No. 3 ang TNT.

Anuman ang mangyari, nasa top 4 na ang San Miguel at twice-to-beat sa last 8. Markado na rin nila ang gagawin sa next round.

“We just have to play good defense. We can’t rely on our defense, we can’t win,” ani coach Jorge Gallent. “We really have to work for 48 minutes in order to make it far in the playoffs.”

Binalikat ng career-high 23 points ni Gian Mamuyac ang Elasto Painters na tumapos sa 10th place. Hindi na nagparada ng import si coach Yeng Guiao. (Vladi Eduarte)