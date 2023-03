Teves guilty kapag ‘Di bumalik sa PH – DOJ

Ituturing ng Department of Justice (DOJ) na tumakas na dahil ‘guilty’ o may kasalanan si Negros Oriental 3rd District Rep. Arnolfo Teves Jr., ‘pag patuloy itong tumanggi na bumalik sa bansa.

Ayon kay DO Secretary Jesus Crispin Remulla, ikukunsidera nilang ‘flight’ ang biyahe ni Teves sa abroad kung magmamatigas itong manatili sa Amerika para makaiwas sa mga kasong kinakaharap nito kaugnay sa pagmasaker kina Negros Oriental Governor Roel Degamo at walong iba pa noong Marso 4.

Aniya, ang ‘flight’ ay indikasyon ng ‘guilt’ o pagkakasala kaya posibleng mas mabaon sa kaso ang kongresista kapag nagtago ito at hindi bumalik para ipagtanggol ang kanyang sarili.

Pinayagan si Teves na makalabas ng bansa para sa personal trip sa Amerika simula noong Pebrero 28 hanggang Marso 9. Gayunman, sinabi ni Remulla na nasa isang bansa lang sa Asya ang mambabatas.

Nauna nang iginiit ng abogado ni Teves na si Atty. Ferdinand Topacio na natatakot umuwi sa Pilipinas ang kliyente niya dahil sa seguridad nito.

“Despite assurances from Secretary Remulla and the Philippine National Police that he will be secured in the country, my client has asked the House leadership to grant him a two-month-long leave of absence, citing a “very grave threat” to his life and his family,” ani Topacio.

Nanawagan din si Topacio sa mga awtoridad na silipin lahat ang anggulo sa imbestigasyon para hindi lang sumentro kay Teves ang pagsisiyasat.

Aniya, wala namang direktang ebidensya na magdidiin kay Teves para ito lang ang pokusan ng im­bestigasyon. Bilang abogado, papayuhan din umano niya si Teves na bumalik na sa bansa kapag opis­yal na itong nakasuhan.

“‘Yun po ang tungkulin ng isang abogado na payuhan ang kanyang kliyente na bumalik, pero nasa kanya pa rin po ‘yan. Tayo naman po ay tagapayo lang po,” diin nito. (Juliet de Loza-Cudia)