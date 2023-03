Tell Bell itutuloy ratsada sa pista

MASISILAYAN sa pista si Tell Bell pag-arangkada nito sa “Road to Triple Crown Stakes Race” na aarangkada sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas bukas (Linggo).

Pakay ni Tell Bell na sikwatin ang pangalawang sunod na panalo sa distansiyang 1,600 metro kung saan ay makakatagisan niya ng bilis ang anim pang tigasing kabayo.

Nakalaan ang guaranteed prize na P1M naa ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta, ang ibang nagsaad ng pagsali ay sina Domsat Seven, Glamour Girle, Go Aydan Go, Going East, Open Billing at Player Andri.

Kukubrahin ng owner ng mananalong kabayo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philraxom) ang P600,000, habang mapupunta ang P225,000, P125,000 at P50,000 sa second hanggang fourth placer, ayon sa pagkakahilera.

May ibubulsa rin ang breeder ng winning horse na P50,000 habang P30,000 at P20,000 ang second at third.

Rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez,

Nagwagi nakaraang buwan ang kabayong Tell Bell sa 2023 Philracom “3-Year-Old Stakes Race” na nilarga sa parehong lugar. (Elech Dawa)