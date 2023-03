Taas-presyo ng bilihin humuhupa na

Unti-unti ng humuhupa ang mataas na inflation sa bansa.

Ito ang inihayag ni Go Negosyo founder at businessman Joey Concepcion sa Laging Handa public briefing matapos tanungin sa kalagayan ng bansa sa aspekto ng pagnenegosyo.

Ayon kay Concepcion, bilang negosyante nakikita niyang umaayos na ang sitwasyon at bumagsak na ang presyo ng harina na magandang balita para sa mga gumagawa ng tinapay.

“Nakikita natin na gradually the inflation is going down. On our end, nakikita natin kasi we are in the forefront no. ‘Yung presyo ng wheat talagang bumagsak so we’ve dropped our prices and that’s good news for the bakeries,” ani Concepcion.

Dumating na rin aniya ang mga inangkat na asukal na inaasahang magpapaba sa presyo nito sa pamilihan, pati na rin ang ibang mga pangunahing bilihin.

Maganda rin aniya ang takbo ng mga bangko ngayon sa bansa kaya nakikini-kinita nito na huhupa ang inflation sa kalagitnaan ng taong kasalukuyan. (Aileen Taliping)