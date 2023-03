Relasyong James-Issa obvious

Masaya ang isang showbiz-friend nina James Reid at Issa Pressman pagkatapos i-post ng dalaga ang ilang pictures nila ng aktor nang manood sila ng concert ni Harry Styles sa Philippine Arena.

Sa isang picture kasi, makikitangmagkahawak-kamay ang dalawa.

Kung ikinagulat ‘yon ng mga netizen, sinabi naman ng aming kausap na, “Na-obvious lang ang obvious na!”

Noon pa naman pinag-uusapan ng ilang mgakaibigan nina James at Issa ang tsikangsila na talaga.

Last year ay magkasama pa sila sa Amerika.

Sabi pa ng taong kausap namin, “Yeah, alam naman namin na may ‘something’ na. Sigurothat’s (holding hands) their way of pagiging open na. Who knows, baka very soon willing na sila to talk about their relationship.

“Bagay naman sila. Marami ang kinikilig sakanila.”

Positive ang dating sa mga fan ang holding hands photo nina James at Issa at maramiang kinilig, pero marami rin ang dismayado lalo na at napagbintangan noon na ‘third party’ ang huli na dahilan ng hiwalayannoon ng una kay Nadine Lustre

Samantla, umaasa ang ibang mga fan na sana ay maging open na sina James at Issa tungkol sa sinasabing relasyon nila. (Jun Lalin)