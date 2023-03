Pinsan ni BBM inipit sa Immigration

Nagpahayag ng pag­kabahala ang pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng mga nararanasan ng mga indibidwal na mayroong kapangalan na may derogatory record sa mga immigration officer.

Sa nakaraang pagdinig ng House Committee on North Luzon Growth Quadrangle, ikinuwento ng chairperson ng komite na si Ilocos Norte Rep. Angelo Marcos Barba ang kanyang personal na karanasan nang umuwi mula sa Honolulu, Hawaii.

Dumating umano si Barba sa bansa at dumaan sa proseso ng pag­labas sa paliparan.

“But an immigration officer called my attention, sa arrival ‘yan ha, her first question was do I have an NBI clearance? So I replied why? I have been travelling in and out of the country, tapos na ang Edsa-Edsa nun eh kaya pinapayagan na ko nun,” kuwento ni Barba.

Pagpapatuloy nito, “I was surprised pero medyo irritated kasi pagod ka eh. It’s a 10-hour flight. Gusto ko nang umuwi dahil naghihintay na ang Ilocos Norte sakin. I still have a lot of things to do in the district so I replied I have travelled in and out already and I even showed her my diplomatic passport. Hindi po ako papayagan bigyan ng diplomatic passport kung may record ako.”

“And then she mentioned kasi ho may kapangalan kayo eh, Eugene Barba. Ang layo naman sa Eugenio nun. Eugenio Angelo M. Barba ako eh,” dagdag pa ng mambabatas.

Ayon kay Jose Dennis Javier, BI Immigration Officer III sa kasalukuyan ay nag-a-upgrade ng sistema ang ahensya upang hindi maabala ang mga pasahero. (Billy Begas/Eralyn Prado)