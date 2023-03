PBBM binawal alagang manok, baboy sa haybol

Ilalarga ng gobyerno ang mga hakbang para makaiwas sa pagkalat ng African Swine Flu sa buong bansa.

Dahil dito ipagbabawal na ang backyard farming ng baboy at manok at sa halip ay isusulong ang isolation at consolidation upang hindi masira ang industiya ng baboy at manok.

Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ring nangangasiwa ngayon sa Department of Agriculture, mahalagang makontrol ang ASF at iba pang mga sakit na umaatake sa mga baboy at manok upang hindi makompromiso ang industriya pati na ang kalusugan ng publiko.

“Para labanan ‘yung swine flu kailangan i-isolate natin. So hindi na puwede ‘yung nasa backyard farming lang. Kailangan i-consolidate ulit ‘yan. Pati sa baboy ganoon din,” anang Pangulo

Maging ang mga nag-aalaga ng manok sa pamamagitan ng backyard farming ay kailangan mai-consolidate rin upang makontrol ang biosecurity sa komunidad.

Sinabi ni Marcos Jr. na maraming planong ginagawa sa agrikultura subalit hindi maipatupad dahil ang tinututukan muna sa ngayon ay pababain ang presyo ng sibuyas, bigas, asukal, gulay at iba pa. (Aileen Taliping)