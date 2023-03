Palit-assignment modus, lady cop timbog sa kotong

Arestado ang isang policewoman sa isinagawang entrapment operation ng Philippine National Police-Integrity Monitoring and Enforcement Group (PNP-IMEG) dahil sa pangongotong umano sa kanyang mga kasama sa Makati City Police headquarters nitong Huwebes para sa hiling nila na palit-assignment.

Ayon kay IMEG Director Brig. General Warren De Leon, inaresto ang suspek na si Police Corporal Michelle Ann Repolles, nakatalaga sa Office of the Deputy Chief for Administration (ODCOPA), sa loob mismo ng Makati Central Police Station bandang alas 12:55 ng tanghali.

Raket umano ni Rapolles na hi­ngian ng mula P10,000 hanggang P30,000 ang kada pulis na gustong magpalipat ng assignment.

May koneksyon umano ito sa Directorate for Perssonel and Records Management (DPRM) na nagpoproseso ng mga re-assignment order.

Hindi na nakapalag ang suspek nang posasan ito ng kanyang mga kabaro matapos tanggapin ang entrapment money. Nasa kustodiya na ng PNP-IMEG sa Camp Crame ang suspek habang inihahanda ang kaukulang kaso laban dito. (Edwin Balasa)