Nikola Jokic, Denver winakasan 4 semplang

GINAWANG sangkalan ng Denver ang 119-100 win laban sa Detroit para tagpasin ang four-game losing streak Huwebes ng gabi sa Little Caesars Arena.

Nakuntento muna sa panonood sa teammates si Nikola Jokic bago humarabas at tumapos ng near-triple-double na 30 points, 10 rebounds, 9 assists para sa West-leading Nuggets (47-23).

Umayuda ng 20 points si Kentavious Caldwell-Pope, 29 kay Jamaal Murray at 15 si Aaron Gordon.

Bumandera ang 20 points ni Rodney McGruder sa Pistons, nagsumite ng 15 markers, 13 dimes si rookie Jalen Duren.

Sa first three quarters na tinampukan ng 16 lead changes at 10 ties ay umabante pa ng pito ang Detroit bago kumayod sa depensa ang Denver sa fourth hanggang kumalas 102-91 kalagitnaan ng quarter. (Vladi Eduarte)