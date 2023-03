Nesthy Petecio makikipagbasagan ng mukha sa World Championships

NAKAKUHA ng mas magandang pwesto sa draw ng IBA Women’s World Boxing Championships sina 2020+1 Tokyo Olympics silver medalist Nesthy Petecio at Southeast Asian Games medalist Aira Villegas na nakatakdang sumabak sa Linggo sa K.D. Jadhav Indoor Hall sa New Delhi, India.

Nakatakdang makaharap ng 30-anyos na 2019 world featherweight champion sa kanyang unang salang si Tianna Guy ng Trinidad and Tobago sa round-of-32. Sakaling magtagumpay rito ay makakaharap niya sa round-of-16 ang mananalo kina Chandra Kala Thapa ng Nepal at Omailyn Alcala ng Venezuela.

Susubukang makabawi ng 2019 SEAG gold medalist na tubong-Davao del Sur sa maagang eliminasyon sa nagdaang 74th Strandja International Boxing Tournament sa Sofia, Bulgaria noong nagdaang buwan.

Kakaharapin naman ni Manila meet bronze medalist na si Villegas ang pambato ng Bulgaria na si Genadieva Chukanova Zlatislava na may nakuhang 35 na manlalaro. Kapag tinalo ni Villegas ang Bulgarian boxer, makakaharap nito ang mananalo kina Veronica Mbithe ng Kenya at 2016 Rio Olympics bronze medalist at 2022 World Championship runner-up Ingrit Valencia ng Columbia sa round-of-16.

Nauna nang sumabak kagabi si Riza Pasuit laban kay Asian Championship bronze medalist at seventh seed Uranbileg Shinetsetseg ng Mongolia, na nilahukan ang naturang kumpetisyon ng 324 lady puglists mula sa 65 nasyon sa world championships na hinost ng India ng ikatlong beses. (Gerard Arce)