Mga netizen bayolente sa photo opt ni Direk Darryl kina Sarah-Matteo

Kinabahan, nabulabog na parang mga bulate ang mga Kakampink partikular na ang mga suklam kay Darryl Yap dahil sa isang posibleng project na ang nasabing filmmaker ang magdidirehe at pagbibidahan ng mag-asawang Sarah Geronimo at Matteo Guidecilli.

Pinag-uusapan ngayon sa Twitter world ang photo opt nina Darryl, Sarah, at Matteo.

Nasa komento ng mga netizen ang pagkawindang nila sa larawan na pinoste ng @cinemabravoph.

Ang @phtvandfilmupd nag-tweet pa ng “NO NO NO NO NOOOO” sa pinoste rin nilang parehong larawan.

Nag-aalala ang mga panatiko ni Sarah na malalagay sa alanganin ang karisma ng kanilang idol sa kaliwa’t kanang hate comments na matatanggap nito sa social media.

@Activepopster, “Pu**ang**a pakidelete ito mababash na naman si Sarah nito bwesit na enabler director na ito tiniming pa sa pag-a-announce sa concert kapag nabash si Sarah G nito.”

@jaekxdan69, “Ilayo nio si Sarah G sa apoy ng Impiyerno!”

@GelaiLoves, “Burahin mo ito! Mababash na naman si Sarah nyan.”

In denial naman ang iba sa sinasabing collab project dahil alam ng mga itong ayaw ni Sarah gumawa ng pelikula bilang paghahanda niya sa pagbubuntis.

Ang ilan naman ay inakusahang sumasakay si Darryl sa anniversary celebration ng kanilang idol.

@DinaLabsYou, “Dafak! March 1 pa yan tas ngaun lang e post.

Nakikiride lang yan. Ampucha naman! Tsk!”

Ang iba sinasabing aksidenteng nagkita lang ang direktor at ang mag-asawa kaya sila nagkaroon ng photo opt at hindi gagawa ng project.

Sagot naman ni Direk Darryl sa kanyang social media accounts, “Nagpost lang ako kung anu-ano na naman ang mga sintomas na naramdaman nyo, malay nyo lumapit lang ako kay Sarah Geronimo kasi magpapaload ako ng

GAANTEXT10, nagpapaload yan… saka matagal na kong #Popster.”

‘Yun na!

Alex nasabunutan ni Mommy Pinty

Halos malugas ang buhok ni Alex Gonzaga sa dalawang beses na sabunot ng sariling ina na si Mommy Pinty Gonzaga dahil sa pagkagulat sa joke na ginawa ng socmed influencer-TV host.

Ibinahagi ni Alex ang TikTok post niya sa Instagram kung saan kasama niya sa loob ng sasakyan si Mommy Pinty.

May subtitle ang video na, ‘Fighting my Imaginary Friend challenge with Mooommy Pinty’.

Kinumkumbinse ni Alex ang ina na bumati sa video nang bigla itong umakting na may humila sa kanya sa likod. Siyempre, nagulat si Mommy Pinty na napalingon sa likod.

Makikitang natakot rin si Mommy Pinty kaya umayaw na ito kahit pinipilit niya ang ina na ituloy ang pagbati.

Sa ikalawang pagkakataon umakting uli si Alex at dito na napagtanto ni Mommy Pinty na joke at prank lang ang lahat kaya natawa ito.

Pero ang nakatanggap naman si Alex ng dalawang sabunot mula sa ina.

Malakas ang pagkakasabunot ni Mommy Pinty kaya nahila ang buong katawan ni Alex.

Bumaba na si Mommy Pinty ng sasakyan habang tumatawa sa pagkabaliw ng anak.

Tawang-tawa ang mga netizen at mga kaibigan ni Alex.

Nagprisinta naman ang Ate Toni ni Alex na ang isunod naman daw nitong i-prank sa imaginary friend nito ay ang kanyang anak na si Seve.

Chiu, bibida sa ‘What’s Wrong with Secretary Kim?’

Habang nganga ang ibang stars ng ABS-CBN, umaapaw naman sa pagmamahal ng Kapamilya media company si Kim Chiu.

Nagbubunyi ang mga kapanalig, panatiko ni Kim sa isang viral photo ng actress-TV host kasama ang head ng Dreamscape Entertainment na si Deo Edrinal.

Sabi sa mga inilabas na balita sa Twitter, “Something big is coming for the one and only Kim Chiu. @prinsesachinita @DreamscapePh.”

Kinumpirma naman ito ni Kim na nagpahayag ng kanyang kasiyahan sa tweet na, “Always with my @DreamscapePH family. My Kim Chiu heart is extremely happy. #gratitude.”

Inisa-isa ng fan na si @armee0528 ang dalawang projects ni Kim at ikatlo ang nakalatag para sa nasabing production outfit.

Aniya, “OMG: New project pala aside from #Linlang & Ukay Queen – may new project pa in the line ‘WOW’ Kim Chiu lang ang Sakalam.”

Tugon ni Kim sa tweet, “Extremely happy and grateful. Thank you sir Deo and @DreamscapePh family.”

May mga fan naman na nagsabing ang new project ni Kim ay Pinoy adaptation daw ng Korean series na ‘What’s Wrong with Secretary Kim?’ at obvious daw ‘yon.

“Based sa nasa screen at the back, I feel like this is an adaptation of the Kdrama ‘What’s Wrong with Secretary Kim?‘ May similarities sa poster. Sana tama ako,” tweet ng fan ni Kim na si @kimchiuthequeen.

Pina-trending din ng mga supporter ni Kim ang kanilang idol sa pagpapakalat ng balita tungkol sa mga project niya.