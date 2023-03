Merwin Tan, ‘Pinas sasabak sa California

SASABAK si Southeast Asian Games double gold medalist Merwin Tan sa PBA Bowlers Academy Open sa Marso 24-26 sa California.

Makakasama ni Tan ang kagrupo niyang nagwagi ng gintong medalya sa team event sa Hanoi SEA Games na sina Patrick Nuqui at Filipino-Australian Jordan Dinham.

Inihayag ni Philippine Bowling team coach Reynaldo Reyes na nakalinya ring sumabak sa ibang torneo ang tatlo sa isang friendly competition kontra sa mga Fresno State University bowlers.

Samantala, nakalista ng makipagtagisan ang mga Filipino bowlers sa handog na kumpetisyong ilalatag ng Philippine Bowling Federation na kinabibilangan ng Philippine International Open Bowling Championships sa Mayo 14-21 sa Coronado Lanes sa Starmall EDSA, gayundin ang 41st Malaysian International Open Bowling Championships sa Mayo 28 hanggang Hunyo 3 sa Kuala Lumpur.

Sasabak din ang national keglers sa International Open Bowling Championships sa Hunyo 4-10; 21st Asian Youth Tenpin Bowling Championships sa Bangkok, Thailand sa Hulyo; IBF World Combined Championships sa Kuwait sa Oktubre at ang inaabangang 6th Asian Indoor and Martial Arts Games sa Bangkok, Thailand sa Nobyembre.

Sa Vietnam Games noong isang taon ay naputol ng national keglers ang ilang taong pagkagutom sa gintong medalya nang sungkitin ni Tan ang ginto sa men’s singles at Team of Four nila nina Tan, Nuqui, Ivan Malig at Christian Dychangco, habang nagbulsa rin ng silver medal si Marie Alexis Sy sa women’s singles competition. (Gerard Arce)